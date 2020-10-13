▲ 白俄羅斯授權警用實彈鎮壓 歐盟外長同意制裁總統

白俄羅斯示威一度出現緩和跡象，但總統盧卡申科授權警察使用實彈，令局勢再次升溫。白俄羅斯官員斥，示威者「變得有組織，而且極度激進」。歐盟外長會議同意，是時候擴大對白俄羅斯的制裁至盧卡申科。

執政長達26年的強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）自8月的示威以來，被指以不當武力對待被捕的示威者，以及多次鎮壓示威。今次授權警察使用實彈，惡怕令局勢迅速惡化。

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白俄安全部隊周日（11日）嚴厲鎮壓反政府示威，警方動用水炮車、催淚煙及震撼彈對付示威者，拘捕700名示威者。

內政部第一副部長卡札克維奇（Gennady Kazakevich）形容，這並非平民示威，「要對付的不僅挑釁者，還有好戰分子、激進分子、無政府主義者及暴徒」。他批評示威者投擲石塊和酒樽，入夜後就開始堵路、燒車胎。

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這促使歐盟外長一致同意，對盧卡申科實施個人制裁。歐盟各國外長周一（12日）在盧森堡開會時表示，準備擴大制裁範圍，將納入盧卡申科於制裁名單。歐盟本月初公布制裁名單，包括40名白俄官員；40人已被凍結資產。

惟歐盟要實施制裁，須完成歐盟內的法律程序。如果盧卡申科願意與反對派對話、採取緩和示威的行動，歐盟仍有可能不會制裁他，以給予白俄政府時間與空間。

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責任編輯：鄧燕君