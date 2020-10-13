【南韓疫情】即日起強制市民搭車時戴口罩 南韓單日確診再過百

南韓當局宣布，由本周二，即10月13日起，市民在乘搭公共交通、前往醫療機構及參與集會須佩戴口罩，並由11月13日起，若有違反規定人士，將獲罰款，罰款過款期為1個月，個人罰款最高金額為10萬韓元，對相關管理和運營者最高為300萬韓元。

是次規定，涵蓋巴士、地鐵、的士的司機和乘客、舉行集會的主辦方、從事人員及參與者、醫療機關從業人員和患者、療養設施和24小時保護的入住者和護士等，必須佩戴口罩。

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截至現時，南韓確診個案為24,805，單日新增102個確診病例，是相隔6日再次出現數字過百的情況，死亡人數已有434名。南韓各地持續發生集體感染事件，主要集中在首都圈地區。

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責任編輯：潘曉豐