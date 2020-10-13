【英鎊定期存款】英鎊定存息最高10厘 專家料鎊滙短期衝上1.31

▲ 英國與歐盟就脱歐談判臻死線大限，市料雙方可達初步共識，刺激英鎊偷步升。

英國與歐盟就脱歐談判正進入關鍵期，外電指，英國首相約翰遜訂下未來兩天是死線大限，本周三（10月14日）及周四（15日）為最後通牒，但市場普遍預期英歐雙方仍有磋商餘地，硬脱歐風險驟降温，令英鎊兌美元近日止跌轉升，在1.3大關上落。至於英鎊定存息率方面，目前最高息的英鎊定存息率高達10厘，投資者可留意時機兌換英鎊，以敘造高息英鎊定存。

英鎊定存息率，短息較長息高得多，詳情可看下圖

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歐資行ING預計，短期內鎊滙約在1.28到1.317反覆浮沉；而未來一個月的目標價為1.31。

東亞銀行（00023）高級外滙市場策畧師葉澤恆認為，英國及歐洲疫情惡化，利物浦更要求酒吧短暫關閉，料雙方礙於新冠病毒重創當地經濟，彼此願作讓步，以便集中火力救經濟，令關税等棘手問題最終有望化解。不過，散戶暫宜忍手，較宜靜觀本周過後英國與歐盟峰會，能否達成初步框架協議。及至這兩天風眼過後，相信彼此再採拖字訣，把限期延長至今年底，而鎊滙若低於1.3或以下，散戶不妨小注低吸。

英鎊定期存款息率最高有10厘，遠勝通脹掛鈎債券（iBond 2020）的兩厘，該高息英鎊定存為由南商提供7天定存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪