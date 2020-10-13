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【在家工作】6成受訪港人冀多在家工作　增幅為全球之冠

商業 17:38 2020/10/13

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環球保健服務企業信諾香港 (Cigna) 公佈，第三輪「信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究」調查結果，56%全球受訪者表示，希望在未來至少一半的時間繼續在家工作。（資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊全球，環球保健服務企業信諾香港 (Cigna) 公佈，第三輪「信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究」調查結果，56%全球受訪者表示，希望在未來至少一半的時間繼續在家工作，8月比6月份數據高3%，當中香港的增幅最大，由6月的47%，升至8月的60%，增幅達13%。

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是次調查由信諾的國際市場部與凱度(Kantar)公佈，研究於2020年1月至8月期間進行，並將在今年餘下時間繼續進行。現時已在中國、香港、韓國、新西蘭、新加坡、西班牙、台灣、泰國、阿聯酋、英國及美國進行了超過2萬個網上訪問。 

83%受訪者感壓力大　企業宜確保僱員得到支援

調查發現，全球正面對著經濟問題，近四分之三的受訪者擔心自己負擔不起住房費用，在香港有信心負擔住房費用的人，8月較6月時下降了6%。接近一半（49％）全球受訪者認為，他們的財務狀況會惡化，當中預期會惡化的香港受訪者，8月較1月時增加了11％。

數據又顯示，整體全球壓力水平仍然很高，83%的人表示感到壓力很大。79%受訪者表示，他們會經常在辦公時間外或週末查看電子郵件，比6月和1月時都高出3%。

信諾國際市場總裁石湛森(Jason Sadler)表示，由於「無間斷」的工作依然高企下，人們的個人生活面臨多重壓力。企業需要繼續制定評估，為公司在疫情下的長期發展做好準備。企業能夠識辨、減輕和管理過多的壓力負擔，會確保僱員得到支持和有所支援，亦確保為企業帶來更好的業務增長。

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責任編輯：朱悅瀅

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