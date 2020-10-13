  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (二) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞走健康路線？ 與Green Monday合作推「新餐肉」系列

環球政經 17:19 2020/10/13

分享：

隨著製造素肉的技術越來越進步，大家對此類食品的接受度越來越大，也變相令素食主義更容易讓人接受。連鎖快餐店麥當勞與Green Monday首次合作，推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列，以厚切新餐肉製多款早晨套餐和McCafé美食。

【麥當勞優惠】麥當勞VALUE MONDAY第15周 12元有板燒雞腿包！：【下一頁

由10月13日起，期間限定的「OmniPork Luncheon新餐肉」系列將會登場。系列將會選用15mm厚切新餐肉（素肉）， 不需落油煎煮，含0膽固醇，其熱量、飽和脂肪和鈉含量亦較傳統午餐肉低。

52名非裔前加盟商起訴麥當勞種族歧視 要求賠償10億美元：【下一頁

新系列將包括多款套餐，例如充滿港式茶餐廳風味的「新餐肉蛋扭扭粉」、「新餐肉精選套餐」。愛好熱香餅的亦有「新餐肉珍寶套餐」， 新餐肉加上香甜熱香餅、香滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅。除此之外，亦不少得「新餐肉炒蛋堡」， 以鬆軟麵包夾著香煎的厚切新餐肉，配上嫩滑炒蛋。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

 

 

麥當勞 快餐店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞