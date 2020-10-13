麥當勞走健康路線？ 與Green Monday合作推「新餐肉」系列

隨著製造素肉的技術越來越進步，大家對此類食品的接受度越來越大，也變相令素食主義更容易讓人接受。連鎖快餐店麥當勞與Green Monday首次合作，推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列，以厚切新餐肉製多款早晨套餐和McCafé美食。

【麥當勞優惠】麥當勞VALUE MONDAY第15周 12元有板燒雞腿包！：【下一頁】

由10月13日起，期間限定的「OmniPork Luncheon新餐肉」系列將會登場。系列將會選用15mm厚切新餐肉（素肉）， 不需落油煎煮，含0膽固醇，其熱量、飽和脂肪和鈉含量亦較傳統午餐肉低。

52名非裔前加盟商起訴麥當勞種族歧視 要求賠償10億美元：【下一頁】

新系列將包括多款套餐，例如充滿港式茶餐廳風味的「新餐肉蛋扭扭粉」、「新餐肉精選套餐」。愛好熱香餅的亦有「新餐肉珍寶套餐」， 新餐肉加上香甜熱香餅、香滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅。除此之外，亦不少得「新餐肉炒蛋堡」， 以鬆軟麵包夾著香煎的厚切新餐肉，配上嫩滑炒蛋。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽