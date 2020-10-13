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【美國大選】加州調查「假票箱」 批評共和黨人搞鬼

環球社會熱點 17:16 2020/10/13

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《衛報》報道，加利福尼亞州多縣出現有共和黨放置的非官方的票箱，當局已展開調查。

美國大選將在11月3日舉行，受到新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，提前投票至今已經超過1000萬張。《衛報》報道，加利福尼亞州多縣出現有共和黨放置的非官方的票箱，當局已展開調查。

報道指，這些非官方票箱分別出現在弗雷斯諾、洛杉磯和橙縣的政黨辦公室、競選總部和教堂等。共和黨亦在周一承認設置這些票箱。

【美國大選】最高法院立場傾斜？蓋洛普民調42%人認為平衡【下一頁】

【美國大選】佐治亞州提前投票首日 排隊長達11小時【下一頁】 

當局表示，放置非官方的票箱屬違法，選民必須通過郵寄方式，將選票寄到票站、投票中心等地。

加州一直是民主黨州分。代表共和黨角逐加州聯邦眾議員的韓裔候選人朴銀珠（Michelle Steel），其助手在Twitter發文鼓勵選民提早投票，配圖是共和黨提供的票箱，貼有「官方票箱」的字樣，引起爭議。橙縣更就此展開罪案調查。根據加州州法，私設票箱屬重罪，或面臨兩年到四年有期徒刑。

今年總統大選兩位候選人差距不大，加上受疫情影響，多個州分允許郵寄選票投票。總統特朗普和共和黨人批評郵寄選票會增加舞弊風險。

【美國大選】提前投票已逾1000萬張 較2016年大增【下一頁】

【美國大選】特朗普恢復競選活動 稱要親吻所有支持者【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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