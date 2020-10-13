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空中巴士與工會達成共識 裁減逾4千名法國員工

股樓投資 18:26 2020/10/13

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外媒報導，空中巴士與飛機製造業工會談判3個月後，終於在周一簽署勞資協議，空巴會在法國裁減4,200名員工，當中位於圖盧茲的總部會裁員3,400人。

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根據協議，工人必須在12月31日或之前簽署自願離職文件，可展延至3月31日，該協議預計於2021年1月1日生效。工會亦簽署了一項協議，有參與生產製造的3成法國員工將會實行法國政府支持的無薪假期計劃，以避免企業強制性裁員。工會代表指，在這次的組織重組中達致零強制性裁員是他們的底線。

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早前，空巴曾表示因疫情影響，將會在13萬名員工中裁員1.5萬人。最新裁員數目較預期為低之下，截至6時15分，空中巴士在歐洲股價報63.9歐元，跌3.1%。

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撰文 : 趙家盈

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