【著數優惠】食盡「環港遊」機遇 本港旅行社推加碼套餐 「遊飛機河」+住一晚酒店套票由988元起

坐飛機到外國旅遊是港人至愛的活動，「打工賺錢去旅行」也是不少香港打工仔上班源動力，但疫情下，港人有近10個月時間未能到外地旅行。為令港人一嘗對坐飛機的思念，國泰（00293）旗下廉航香港快運（HK Express）於11月推出3班圍繞香港飛行1.5小時的「環港遊」航班，並於上周五（9日）公布票價及接受預訂後，票價最低388元起（未計90元機場建設費及50元旅客保安費），而388元機票未夠半小時已經沽清。



疫情癱瘓全球旅遊業，本港旅行社趁機推出相關旅遊套票求存，主打日本團的東瀛遊 （06882），亦因應「環港遊」乘機推出「加碼」旅遊套餐「環港遊+富豪機場酒店Staycation」，1.5小時 「環港遊」旅程連同富豪機場酒店午市套餐價錢由788元起，如想入住酒店一晚，連自助早餐，價錢由988元起。



東瀛遊指，客人以一個價錢，除可以「遊飛機河」，也可享用富豪機場酒店的佳餚或住宿體驗，一次過滿足坐飛機、「住好啲」及「食好啲」三個願望，更有有多份來自韓國、日本、泰國等環港遊航點提供的特式禮物。

「環港遊+富豪機場酒店Staycation」旅遊套票有多款類型：

1. 1.5小時 「環港遊」旅程+富豪機場酒店The China Coast Bar & Grill午市套餐 ( $788)

2.1.5小時 「環港遊」旅程+富豪機場酒店The China Coast Bar & Grill晚市套餐 ($888)

3.1.5小時 「環港遊」旅程+富豪機場酒店一晚高級房住宿連Cafe Aficionado自助早餐 ($988)

4..1.5小時 「環港遊」旅程+富豪機場酒店 一晚「節日慶祝度假」Staycation住宿禮遇($1288)



*「節日慶祝度假」Staycation住宿禮遇詳情請參閱此:連結



# 以上價錢未包含機場保安費$50及機場建設稅$90

是次香港快運初試啼聲的UOFlycation「環港遊」，將於11月1日、7日及8日的下午2時30分至4時出發。除了在空中欣賞香港景色，香港快運還準備禮品包贈予旅客及安排有獎遊戲，「環港遊」航班採用空巴A320客機，考慮到社交距離限制，只出售靠窗及靠走廊座位，以A320客機最多可載客180人估計，每班航班約可提供120張機票。



HK Express表示，「#UOFlycation」飛行體驗由香港國際機場的登機閘口開始，該公司將會向每一位旅客派發禮品包，內含多份來自韓國、日本和泰國等HK Express各個航點的特色禮物，該公司表示希望能藉此一解港人「思鄉」之愁，讓港人再三回味舊日出遊的好時光。登機後，旅客可一邊參加有獎遊戲，一邊欣賞香港的美麗景緻，放鬆身心。

在整個「#UOFlycation」的旅程中，HK Express為保障旅客安全與健康推行一系列預防措施，當中包括保持適當的社交距離及全程必須配佩戴口罩。HK Express亦會加強機艙消毒程序、量度旅客體溫及採用能有效殺死空氣中99.7%病毒的HEPA高效濾網等。每位乘坐「環港遊」航班的旅客可攜帶7公斤的隨身行李，以及一件個人物品；起飛當日的上午11時30分可開始辦理登機手續，但只能親到機場櫃枱，不能網上辦理。雖然不會離境，但乘客仍要持有身分證及有效護照，航班亦不會有任何餐飲零食提供。

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記者：陳詠妍