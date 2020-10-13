【iPhone 12系列】蘋果iPhone 12快登場 富士康、和碩傳黃金周假期全速趕工

▲ 蘋果將於周三凌晨1時舉行發佈會，預計將發布4款新iPhone。

蘋果（美：AAPL）將於香港時間周三凌晨1時舉行發佈會，預計5G手機iPhone 12系列將正式登場。外媒報道，蘋果組裝商富士康（Foxconn）、和碩（Pegatron）在中國國慶中秋假期也全速趕工，滿足新iPhone生產需求。蘋果在凌晨的發佈會預計會發佈4款新機型，料全部支持5G。

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報道稱，在9月中旬啟動最初的生產後，兩間組裝廠於10月初開始大量生產，以減低疫情對生產延後造成的影響。

蘋果及其供應商計劃今年生產7,400萬部5G手機，較原先8,000萬部預期低，主要因生產及研發因疫情有延誤，若至明年銷量可觀，供應商會彌補產能短缺。

富士康回應外媒表示，假期期間加班是由員工自願，且符合當地法律法規。

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編輯：陳健婷