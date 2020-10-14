【麥當勞優惠】麥當勞與Green Monday推厚切素餐肉　已發售附優惠詳情

港人愈來愈注重健康，不少人加入素食行列，麥當勞與Green Monday合作推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列。麥當勞將會以15mm厚切的純植物製新餐肉炮製多款早晨套餐和McCafé美食。

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新餐肉不需落油煎煮，含零膽固醇，其熱量、飽和脂肪和鈉含量均比罐裝豬肉製午餐肉較低，是健康之選。新推產品已於13日起發售。

麥當勞就此推出減3元的優惠，讓大眾以優惠價試食新產品。

OmniPork Luncheon新餐肉系列及優惠詳情： ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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責任編輯：楊子瑩