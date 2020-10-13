  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】新債王岡拉克預言　美股18個月內崩盤

股樓投資 17:08 2020/10/13

分享：

有新債王之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）指，美股將會在18個月內遭受重擊，又認為在美元轉趨疲弱下，美股會成為下次跌市中，表現最差的股票市場，建議投資者應暫時避開美股。

細摩都勸投資者增持現金【下一頁

他又認為美國經濟前景黯淡，指投資者仍未完全了解未來幾個月會有多少家企業將會倒閉，並指冬天將會會更多店舖倒閉。他指投資者應持有更多黃金及現金，並建議兩者應佔組合比例一半，另外則是25%股票及25%債券:「我認為在組合持有25%黃金或25%現金並非瘋狂。」　　

岡拉克又預計，下一個在股市大賺一筆的的機會會在幾年內到來，並指投資者要做好準備「掃平貨」。他對自己目前沒有承受如過山車般的下跌風險感到慶幸，強調股市交易需要耐心等待機會，如今他一心只想着如何降低風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

經濟 美股 股票 債券 岡拉克 美元 美國 黃金

上一篇文章

【疫市出招】半小時內售罄 新加坡航空推A380餐飲體驗

下一篇文章

【加快入市】豪氣夫婦遇上啟德1號心儀單位 睇樓一次即斥1135萬入市兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？