【美股分析】新債王岡拉克預言　美股18個月內崩盤

有新債王之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）指，美股將會在18個月內遭受重擊，又認為在美元轉趨疲弱下，美股會成為下次跌市中，表現最差的股票市場，建議投資者應暫時避開美股。

細摩都勸投資者增持現金【下一頁】

他又認為美國經濟前景黯淡，指投資者仍未完全了解未來幾個月會有多少家企業將會倒閉，並指冬天將會會更多店舖倒閉。他指投資者應持有更多黃金及現金，並建議兩者應佔組合比例一半，另外則是25%股票及25%債券:「我認為在組合持有25%黃金或25%現金並非瘋狂。」

岡拉克又預計，下一個在股市大賺一筆的的機會會在幾年內到來，並指投資者要做好準備「掃平貨」。他對自己目前沒有承受如過山車般的下跌風險感到慶幸，強調股市交易需要耐心等待機會，如今他一心只想着如何降低風險。

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