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【網絡安全】香港第3季勒索軟體攻擊增27%　全球醫療企業遇襲次數倍增

科技 17:05 2020/10/13

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據CheckPoint調查人員發現，今年第3季度本地勒索軟體的攻擊數量，對比上一季增加27%。

最近，網絡安全解決方案供應商CheckPoint發布最新9月份網絡威脅指數。調查人員發現，本年第3季度本地勒索軟體的攻擊數量，對比上一季增加27%。另外，Emotet惡意軟件攻擊量居於全球首位，影響全球13.76%機構。

據研究數據指出，Emotet成為頭號惡意軟件，在今年9月份影響全球13.76%機構，以及5.91%香港機構。另外，Trickbot影響香港機構的比例最高，佔10.64%，同時為全球3.77%機構帶來影響。需注意的是，Valak惡意軟件的更新版本首次擠身排行榜，成為最普遍的惡意軟體之一。

＜＜【網絡安全】微軟攻破Trickbot殭屍網絡　估計全球超過100萬部設備受感染

＜＜【網絡安全】保安專家：港企安全意識仍不足　難應付黑客　雲端安全成為未來焦點
 
Check Point研究人員指出，在香港地區，本年第3季度的勒索軟體攻擊數量比第2季度增加27%。在過去3個月，全球勒索軟件攻擊的日均數量暴增50%，受勒索軟件影響的全球醫療保健企業的比例幾乎翻倍，成為美國首位受攻擊最多的行業。
 
其威脅情報主管Lotem Finkelsteen表示，很多網絡攻擊都是從目標電郵開始，企業應培訓和教育員工識別這類軟件，避免受到潛在的勒索軟件攻擊。另外，用戶應養成定期備份數據的習慣，當數據遺失或損壞時可以恢復。此外，企業應定期更新系統，確保所有系統應用最新的修丁程式，減少被黑客利用潛在漏洞進行攻擊。

責任編輯：李寶如

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