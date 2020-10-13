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【加快入市】豪氣夫婦遇上啟德1號心儀單位 睇樓一次即斥1135萬入市兩房

股樓投資 16:56 2020/10/13

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新盤市場焦點落於沙田大圍站上蓋項目柏傲莊I，樓市氣氛更旺，買家入市速度明顯更快，近日市場屢錄買家極速入市成交。一對夫婦睇樓一次後，即決定購入啟德1號兩房單位。

香港置業首席聯席董事胡耀才表示，該行剛促成一宗啟德1號(II)單位買賣成交，單位為啟德1號(II)3座低層F室，向西北望內園景，2房間隔，實用面積約564平方呎。單位以1,160萬元放盤約個半月後獲外區客接洽，議價後減價25萬元，以約1,135萬元成交，實用呎價約20,124元，成交價屬市價。

【樓市現象】美孚新邨42年樓仍有價有市 4房1470萬沽 業主持貨38年大賺逾20倍，了解按【下一頁

據了解，買家為夫婦，心儀單位享內園景，睇樓1次即拍板入市。資料顯示，原業主於2017年1月以約929.6萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約205.4萬元，物業升值約22%。

市場也錄得另一宗首置人士「即睇即買」個案，祥益地產區域董事袁思賢表示，日前屯門時代廣場錄得一宗區外首置客「即睇即買」的成交個案。袁氏稱，上述所錄成交單位為C座低層9室，實用面積346呎，兩房一廳，日前獲區外首置客垂青。

【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平，了解按【下一頁


該買家主要鍾情屋苑位於中心地帶，日常生活起居便利，且座擁開揚東南景觀，上述買家遂便決定「即睇即買」，以473.8萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為13,694元，屬稍低市場價成交。原業主於2010年以約193.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達280.3萬，單位升值逾倍易手。

【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房，了解按【下一頁

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 啟德1號(II)

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