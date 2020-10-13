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【美股焦點】景順：10月五大關鍵事件 大選前或通過財政刺激方案

即市財經 17:54 2020/10/13

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景順基金指出，10月份有五件大事不能忽略，其中各有2項與美國大選及新冠肺炎疫情有關。

踏入10月環球股市表現意外強勁，恒指有望挑戰25000點大關之餘，美股升勢更加凌厲，部分中小型美股更再度破頂。不過，隨著美國總統大選逼近，或加劇市場波動。基金公司景順提醒，整個10月仍有5件要事值得投資者留意，更預期11月大選前華府很可能通過一項龐大的財政刺激方案。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper列出5件關鍵事件，包括：1）美國總統大選民意調查、2）美國就財政刺激措施的談判、3）英國脫歐進程、4）新冠肺炎疫情，以及5）大眾出行

點擊查看景順解讀5大關鍵事件

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如要留意外圍股市表現，請按【下一頁】

針對美國總統大選及民調，Hooper指，近日民調顯示美國民主黨總統候選人拜登有機會，以壓倒性勝利姿勢入主白宮，舒緩市場憂慮，特別是市場對大規模刺激方案的憧憬已蓋過增加企業稅的憂慮。但她補充，不可以排除競選會重新轉趨激烈。

景順：歐美天氣轉冷或加劇疫情 但估計死亡率開始下降

面對選情落後而且股市持續出現負面反應，Hooper預期特朗普將會迅速改變策略，因此很大可能在選舉前通過一項重大的財政刺激方案。

此外，面對新冠肺炎疫情仍未受控，景順基金指，隨著歐美的天氣轉冷，情況有可能變得更懷，但相信由於醫療專家已經在應對病毒上取得經驗，因此住院和死亡率可能會下降。她又提醒，大眾出行情況與感染率有密切關係。

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編輯：莫亦熙

美股 香港股票 恒生指數 拜登 特朗普 美國民主黨 選舉 美國 香港

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