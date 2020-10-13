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手遊廣告貨不對辦被禁 與遊戲內容關事程度過低捱轟

環球社會熱點 16:46 2020/10/13

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上面的畫面，相信不少人都會覺得十分熟悉，這是手機遊戲商Playrix旗下遊戲的廣告影片截圖。Playrix積極在網上賣廣告，相關廣告在各社交平台頻繁出現，惟廣告與所宣傳遊戲的內容關聯度十分低，過度貨不對辦，被英國有關部門裁定誤導，勒令禁止展示。

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Playrix旗下Homescapes及Gardenscapes兩款遊戲，大量使用帶有解難（problem-solving）成分遊戲的影片，展示玩家透過移動鐵枝，救出主角，成功闖過一關又一關，而影片到最後，必然以過關失敗告終，吸引玩家下載，繼續拆解未完成的難題。

惟這些廣告，與所宣傳的遊戲的主要內容，關聯度十分低，不是完全不涉或極少涉及影片所展示解難遊戲。英國廣告標準局（ASA）接獲投訴後，亦認為影片誤導，下令禁止再展示這些廣告作宣傳。

事實上，Homescapes及Gardenscapes的主要設定，是透過將3顆或以上同樣的方塊拉成一組，贏取資源，玩法類似Candy Crush。Homescapes及Gardenscapes人氣極高，在Google Play store下載次數逾億。

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ASA透露，Playrix曾解釋稱，有關廣告影片取材，確實來自遊戲本身，Playrix指接觸影片中所展示的小遊戲，在整個遊戲中有10個。惟Playrix亦承認，每過20關才能玩一次這些遊戲，而大部分玩家都未玩至如此高級便放棄。

ASA稱，鑑於絕大部分玩家未能接觸這些遊戲，裁定廣告未能展示遊戲的特點，具誤導性，不得再次展示，並要求Playrix未來的廣告，必須足以代表遊戲內容。

責任編輯：林建忠

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