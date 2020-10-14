【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！

年屆退休之時人人都希望能安享晚年，退休之後定期的現金流是其中重要的一環。由香港按證保險公司提供的「安老按揭計劃」是其中一個能為55歲或以上的人士利用其在香港的住宅物業作為抵押品，每月收取定額年金，製造現金流。不過此計劃竟然會引起子女的不滿。

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有網民出帖指，他女朋友的父母將名下的物業作逆按揭，但事前沒有與女兒商量，出帖者形容他們是「為咗錢唔顧親情」是關其女朋友是獨生女，認為父母二人離世後，物業理應會留給她，但現時甚麼希望都沒有了。出帖者更「獻計」，建議女朋友不再理會父母，直指「等佢地好好反省下，錢緊要啲定親情重要啲，睇下佢地識唔識得迷途知返。」

帖文一出，一眾網民都不明所以，認為是由業主做逆按揭，絕對沒有問題，「如果兩個老人家無哂積蓄，而個女又無供養佢地，唔通要等餓死？」。有人則認為是出帖者女朋友貪圖父母的物業，又指出帖者只是業主女兒的男朋友，質疑出帖者憑甚麼反對。

有網民則指出，事件反映老一輩看不起年輕一輩並非不無道理，「依家後生好多都係日日同其他人比較，但自己就坐喺到度無為自己奮鬥過，根本唔配有好生活。」也有人認為兩老做法正確，因兩位年輕人沒有本事，只著眼於兩老的單位，「兩人結婚後，肯定踢兩老走……兩老心水清，醒！」

根據「安老按揭計劃」，物業價值越高、借款人的年齡越高及選擇的年金年期越短，每月的年金金額就會愈高。

「安老按揭計劃」的每月年金金額計算方法如下：

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詳情可參考按老按揭網站。

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責任編輯：楊子瑩