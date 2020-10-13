【浪卡風球】的士颱風天加價成慣例 市民：「今天的士正常收費。」

颱風浪卡來襲，今天八號東北烈風或暴風信訊號於日間大部分時間生效。雖然八號烈風或暴風訊號生效，但基於某些行業性質，部分上班一族還是要外出工作，而在大部分交通工具停駛時，的士就變得相當重要。

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過往在烈風訊號生效時，不少的士都會加價，由30至40元不等。有業界人士指，由於在此等環境下工作，相關保險不受保，因此的士司機「開工」的成本相對高，因而作出加價行為，但有關人士強調此乃違法行為，呼籲的士司機切勿以身試法。

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最近疫情反覆，的士生意影響其實相當大，不過有市民反映，今天大部分的士司機都沒有「坐地起價」，認為與最近市道慘淡有關，也可能與今天天氣沒有想像中惡劣有關，令的士的議價空間減少

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責任編輯：翁嘉陽