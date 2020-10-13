鴻海美國威斯康辛廠招聘不達標 政府拒寬減稅項

▲ 鴻海在美國威斯康辛廠房2019年招聘未達標，當地政府拒絕提供稅項寬減。

蘋果（美：AAPL）最大代工廠商鴻海（Foxconn）在美國威斯康辛州的廠房因2019年招聘未達標，將無法享受當地的稅收減免，鴻海已連續第二年沒有達到其招聘承諾。路透社報道，威斯康辛州政府在向鴻海發出的信件中表示，鴻海2017年提出在當地興建大型電視液晶面板工廠，最終創造1.3萬個就業崗位，但現時距離目標依然很遙遠。

當局又指，鴻海對該工廠的各項計劃不明朗，若鴻海可提供更多項目的詳細資料，如規模、預期資本投入、創造的就業崗位等，則可通過稅項寬減提供支持。

鴻海最初計劃在美國投資100億美元，打造2000萬平方英呎的廠區，特朗普政府曾經表示該投資為有史以來外國企業在美國最大規模投資。

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報道又指，威斯康辛州民主黨州長Tony Evers於2019年上任後，尋求重新談判予鴻海的40億美元稅項寬減及其他補貼。

鴻海則回應表示，威斯康辛州工廠至去年底達到聘請520名全職員工的最低要求，形容當地政府的決定令人失望及驚訝。

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編輯：陳健婷