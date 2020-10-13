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【疫市出招】半小時內售罄 新加坡航空推A380餐飲體驗

環球政經 17:10 2020/10/13

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新加坡航空公司日前推出在樟宜機場A380餐飲體驗「Restarant A380@Changi」，並於新加坡時間周一凌晨零時開始接受網上預訂，全部飛機餐機券在半小時內已售罄。由於市場反應熱烈，般空公司一度設有候補名單供客人登記，若有空缺，顧客將獲通知。

今次的A380餐飲將在10月24日及25日營業，3小時午餐的稅前價格分別為50坡元（約286港元）、特選經濟艙90坡元（約514港元）、商務艙300坡元（約1713港元）、頭等艙600坡元（約3426港元）。官方網站稱，每架空巴A380可提供471個座位，但基於疫情下須遵守防疫社交距離，只會開放一半的座位。

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在兩天的午餐體驗日，新航安排兩架A380客機搖身一變成為餐廳，供客人邊品嚐美食邊欣賞電影，而客人可選擇享用國際美食、或新加坡名廚Shermay Lee特意設計的娘惹菜，每份飛機餐則可獲兩杯酒精飲料，以及其他飲品任飲，並規定客人在吃飯以外的時間，須戴上口罩。

如平常搭飛機一樣，顧客須攜帶護照，在樟宜機場的航站樓登機。另外，新航設有不同的參觀活動，但名額有限；客人亦可選擇訂購商務或頭等飛機餐外賣送到家的服務；若穿妙籠（Sarong）、旗袍等傳統服裝的客人，可獲額外禮物。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

空中巴士 新加坡航空 新加坡 樟宜 航空業 機票 疫情

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