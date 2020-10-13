【買樓理財】等幾個鐘睇示範單位　柏傲莊有何賣點？

新世界（00017）旗下大圍站上蓋柏傲莊，早前公布第一期項目「柏傲莊I」 價單，最平一伙折實價約628.9萬元，即成市場焦點。在過去周六、日，項目首度開放示範單位，吸引大量市民排隊參觀，示範單位外更曾有告示牌指，預計要等候8小時。到底柏傲莊有何吸引力，為何準買家等足8小時，仍堅持要睇示範單位？

柏傲莊I搶購者眾，勢成年內新盤收票王，其中一個原因是定價吸引，首批折實平均呎價只約18,921元，平過市場預計的20,000元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，發展商開價相當克制，訂價貼近同區二手價錢，加上同期一手供應不多，有少許「獨市」優勢。

他又說，一房折實入場費628.9萬元起，相信可獲年青上車客垂青，加上項目位於大圍站上蓋，交通四通八達，方便上班族，未來亦有大型商場，配套相當完善，而三房戶訂價亦吸引。重要的是，一般來說，首批單位定價較平，其後發展商便會慢慢加價，故現吸引大量市民搶購，冀飲「頭啖湯」。

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【示範單位】柏傲莊I三房單位 間隔好使好用?【下一頁】

【示範單位】柏傲莊I兩房單位 間隔四正實用？【下一頁】

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柏傲莊首張價單 一房至三房入場價一覽

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此外，柏傲莊坐擁完善交通脈絡。發展商指，柏傲莊連上屯馬綫和東鐵綫，五站內直達港九商業核心。舉例說，由港鐵大圍站乘搭東鐵綫或屯馬綫，只需1站直達九龍塘，3站便到啟德，而日後東鐵綫「紅磡至金鐘段」通車後，便可5站到金鐘，轉眼直達中環核心商業區。

除了交通、定價優勢，柏傲莊基座連接65萬平方呎的大型商場，解決區內多年沒有大型商場的困局。另外，配合大圍站公共運輸交匯處擴建計劃，將同時連接三條行人天橋。另外，項目設有約28萬平方呎的會所和園林面積。

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另一方面，柏傲莊所處校網好，小學為校網88，中學則屬沙田校網，吸引有小朋友的家庭客所需。其中較知名的學校有浸信會呂明才中學、聖公會曾肇添中學、聖公會林裘謀中學和沙田官立中學；而國際學校選擇有英基國際幼稚園（烏溪沙）、朗思國際幼稚園（馬鞍山）、李寶椿聯合世界書院和沙田學院 — 英基學校協會（中學）。

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