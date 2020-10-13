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滙豐尚玉推多元財富融資服務 以定存、股債抵押貸款最多4000萬元

即市財經 16:14 2020/10/13

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滙豐向尚玉客戶推出多元財富融資服務。（資料圖片）

滙豐向尚玉（Jade）客戶推出全新財富融資服務，「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」，接受尚玉客戶以定期存款、股債等資產抵押，獲取最多4,000萬元信貸額；同時提供以槓桿投資形式認購開放式基金。

「滙財組合貸款」接受客戶以在滙豐的資產，包括：定期存款、債券、存款證、港股及單位信託基金作抵押品，獲取最多4,000萬元的信貸限額，可按需時隨時提取貸款。

據官網顯示，滙財組合貸款利息最低為港元最優惠利率（P）減2.55厘，申請費全免。以滙豐P息5厘計算，即息率可低至2.45厘。

股債、定存抵押融資 息率最低2.45厘

此外，尚玉客戶亦可以「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券以及收益為本的多元資產基金。客戶開立投資融資戶口並注入資產後即可運作。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立， 滙豐亦貼合客戶需要，推出全新「滙財組合貸款」，配合「單位信託基金投資融資」及「保費融資」，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。

該行亦會監察尚玉客戶「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」的孖展比率變化並發送通知，提示客戶補倉。

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