A股人民幣齊強勢 5大中資股最新部署

A股今日成功延續自國慶假期後的上升勢頭，上證指數全日先跌後回升，收報3359點，除了因外資重燃對A股的興趣，同時市場繼續憧憬國家主席習近平南巡深圳及其屆時的講話，以及月底五中全會出台的「十四五」規劃，會推出多個刺激經濟及產業措施，都造就A股在假期完結後的強勢。加上，內地經濟復甦快於歐美，以及市場憧憬人行加快討論人民幣數碼化過程，長期有利人民幣市場開放，亦推動人民幣兌美元近期持續造好。

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上述多個因素，令中資股近期和科技股一樣有不俗的值博率。除了追蹤A股的ETF，直接受惠內地股市的多隻中資金融股，較其他中資股更直接受益於人民幣及A股的強勢。加上個別股份快將公布第三季業績，具備炒業績誘因，因此值得作中短綫的部署。

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