【iBond 2020】專家料iBond掛牌價短線達105元 冀中3手幫補iPhone換機費用

▲ 專家籲採全家總動員策略認購iBond，掛牌初日水位有望可幫補iPhone換機費用。

通脹掛鈎債券（iBond 2020）開賣正在倒數，下周五（10月23日）正式發售，專家料在零息環境下，iBond這類定息產品因今年保證年回報至少有兩厘，勢獲超額認購。另外，專家料新債上市初期債價有望挑戰105元，若捧場客抽中3手（每手一萬元、即3萬元），短炒iBond料可速賺1500元，可幫補一下全球緊盯iPhone新機的換機費用。

iBond歷次發行，首日掛牌價皆報升，想知升幾多可看下圖

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全城兩大熱切期待的投資產品出台時間有異，一直只聞樓梯響的螞蟻集團招股暫未有期，反而iBond快將發售，有閒資族唯有先轉吼債券，但業界對iBond掛牌初期水位預測呈分歧，一通集團行政總裁宓光輝以本港通脹急放緩，短線更陷通縮，遂料制約iBond的漲幅，相信其於11月17日在港交所 （00388） 掛牌時，初段約升至102到103元便到價。

券商：短炒iBond後 可轉抽螞蟻IPO

致富證券業務主管郭家安說，第7批官債的「包底息」倍增至兩厘，料可剌激其掛牌後造價衝上104元，屆時短炒勝長揸，套現所得可轉覓其他投資，如改抽重磅IPO螞蟻集團等。

星展香港財資市場部董事總經理王良享更樂觀，預計新債的內在價值有機挑戰105元，較面值100元，帳面呈5%潛在升幅。歷年皆為iBond擁躉的王良享，今年打算採人海戰術，總動員一家3口出擊，博人人有份，一旦其中兩人各獲分兩手，餘下一人獲分一手，即全家共抽中5手，倘若債券高見105元，便可速賺2500元。

王良享戲言，可幫補愛兒買新iPhone的開支。王良享補充，政府今次慷慨派糖息誘散戶，令此類穩賺不賠、幾近零風險的工具頓變可攻可守，短炒長揸皆有赢面。他會把iBond作長期持有，自己的債券坐貨3年，冀每手共賺息600元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪