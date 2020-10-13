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愛爾蘭家庭鍾情同一組號碼 25年後終中頭獎

股樓投資 17:40 2020/10/13

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很多人投注時都會以自已的幸運號碼下注，買一個希望。而愛爾蘭一個家庭就十分長情，25年來都以同一組號碼下注，終於在25年後贏得頭獎，獲得接近540萬歐元（約4937萬港元）的獎金。

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據外媒報導，一名來自基爾肯尼（Kilkenny）的男子在看報紙時發現，彩票開獎公告上的號碼正是他與家人多年來下注的號碼。他表示，因已投注此組號碼多年，所以在1公里外便一眼看到。

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這名中獎男子立刻回家通知家庭成員這個好消息。他指這筆錢能減輕其家庭的經濟困難，他們一家並不會盲目揮霍，但目前會先專心慶祝。

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撰文 : 趙家盈

經濟
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