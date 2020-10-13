愛爾蘭家庭鍾情同一組號碼 25年後終中頭獎

很多人投注時都會以自已的幸運號碼下注，買一個希望。而愛爾蘭一個家庭就十分長情，25年來都以同一組號碼下注，終於在25年後贏得頭獎，獲得接近540萬歐元（約4937萬港元）的獎金。



澳洲航空公司推「原點降落」航班 機票10分鐘內售罄 詳情請看[下一頁]

據外媒報導，一名來自基爾肯尼（Kilkenny）的男子在看報紙時發現，彩票開獎公告上的號碼正是他與家人多年來下注的號碼。他表示，因已投注此組號碼多年，所以在1公里外便一眼看到。

迪士尼重組娛樂業務 將加強發展串流平台 詳情請看[下一頁]



這名中獎男子立刻回家通知家庭成員這個好消息。他指這筆錢能減輕其家庭的經濟困難，他們一家並不會盲目揮霍，但目前會先專心慶祝。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機