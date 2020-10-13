【美國大選】最高法院立場傾斜？蓋洛普民調42%人認為平衡

美國參議院司法委員會本周對巴雷特的最高法院大法官提名舉行聽證會，由於巴雷特被指立場保守，民主黨憂慮她一旦加入最高法院，將令保守派大法官人數增至６人的絕對優勢。但最新民調反映，美國人對此憂慮不太，42%受訪者認為最高法院處於平衡狀態，屬比例最多。

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蓋洛普民調（Gallup poll）在8月底至9月初進行為期兩星期的調查，共訪問1019名年齡18歲或以上的美國居民，了解他們對於最高法院的看法。

結果顯示，42%人認為目前處於平衡狀態，32%人認為過於保守，23%人則覺得太過自由派。倘若只計民主黨支持者，則有58%人認為最高法院立場過於右傾。

假如只計無特定政見人士，48%人認為最高法院意識形態尉於平衡，但也有32%人覺得太保守。

美國最高法院目前設有9個大法官席位，隨著自由派的金斯伯格於8月病逝，令自由派大法官降至3人，倘若特朗普提名的巴雷特順利成為大法官，將令保守派大法官增至6人。

民主黨主張，填補金斯伯格空缺的提名，應該由11月美國大選的勝選者決定，但未獲特朗普接納；民主黨如今又呼籲巴雷特，即使當上大法官，也應該在涉及大選的案件上避席，巴雷特暫未作出回應。

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責任編輯：陳啟賢