【恒大債務】恒大中午收跌近17%　折讓15%配股籌43億元　集資規模大縮水（第五版）

捲入債務爭議的中國恒大 （03333） 宣布配股，公司計劃配售最高約2.61億股股份，佔擴大後股本1.96%，每股配售價為16.5元，較周一（12日）收市價19.34元折讓14.68%。恒大周三（14日）甫開市即插水16%，中午收市跌16.9%，收報16.08元，成交額59.41億元。

據悉，恒大此次引入的投資者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英國知名保險公司Legal & General。

中國恒大預計，配售所得款項淨額為42.56億元，將用作現有債務再融資及集團一般營運資金。

百億配股計劃縮水

根據昨日傳出的銷售文件，恒大計劃以先舊後新方式配售4.9億股股份，且配股設有增發機制，最多額外發行1.2億股，令總集資額可達100.65億至104.92億元，但今日通告公布集資金額較銷售文件大幅縮水，而且僅以下限定價。配售股東設有90日禁售期，交易預計今日（14日）正式上板成交。瑞信為是次交易聯合配售代理。

銷售文件指，恒大配股目的是為現有債項再融資，以及作為一般營運資金。

恒大10月23日有大型資金需求，早於9月17日已公布，提前贖回於2020年到期的11%優先票據。該通告指，為降低債務水平和融資成本，提前贖回2018年發行、2020年到期的票據，於10月23日悉數贖回，贖回額為100%本金，即15.65億美元（折算約121.3億港元）、適用溢價及利息（預期半年息達數億元）。

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恒大早前陷入財困風波，被指要求廣東當局批准A股上市審批，否則資金鏈或斷裂隨，引起連環波動。恒大否認傳聞，而恒大地產大部分戰略投資者也在相若時間，同意將優先股轉為普通股，解除恒大回購責任，紓緩恒大資金狀況。

恒大近期加快銷售讓資金回籠，也屢傳尋求新融資。恒大早前宣布，在9月至10月8日期間，完成合約銷售額1416億元人民幣，創同期新高。外電本周引述消息人士指，恒大旗下的恒大地產集團，計劃發行5年期總值20億元人民幣的企業債。

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（第二版更新銷售文件資料；第三版更新贖回債券情況；第四版更新配股通告；第五版更新股價）

編輯：麥德銘