澳洲航空公司推「原點降落」航班 機票10分鐘內售罄

受新冠肺炎疫情影響，國際間禁止往來，令旅遊業嚴重受創，航空業也迎來寒冬。航空業為了自救，紛紛推出不同計劃。

【撤出日本】日本亞洲航空撤出日本市場 停飛全部4條航線：【下一頁】

最近澳洲航空公司（Qantas）就推出了長達7小時「哪裏都不去」（flights to nowhere）航班計劃，只在空中盤旋，之後再於原點降落。「哪裏都不去」（flights to nowhere）航班計劃，推出後在短短10分鐘內，機位就全數銷售一空。該計劃首班機於上周六（10月10日）從悉尼起飛，旅程經過昆士蘭省、黃金海岸、新南威爾斯省等地方，讓暫時不能出境的市民，好好欣賞國內的景色。

香港快運Flycation票價568元起 晚上7時全部售罄：【下一頁】

香港快運（HKExpress ）早前也曾推出類似計劃，乘客可以乘著航機在香港境內「繞場」一周，再次感受乘搭飛機的樂趣。相關航班的機票也於一天內售罄，說明市民對於旅遊的渴求程度相當熾熱。

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責任編輯：翁嘉陽