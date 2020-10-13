【高端客限定】滙豐尚玉推兩項財富融資服務　提供最高4000萬港元信貸額

滙豐宣布推出兩項財富融資服務「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」，滿足尚玉客戶日益複雜的融資和投資需要，提供更充裕的財務靈活性。

滙豐表示，「滙財組合貸款」性質和操作與私人銀行提供的「倫巴第貸款（Lombard Lending）」一脈相承，為增強產品組合，回應客戶需要，滙豐將服務推展至滙豐尚玉。客戶可抵押一系列資產，包括定期存款、債券、股票及單位信託基金，獲取最多4,000萬港元的信貸限額，並可以按個人需要隨時提取貸款。

滙豐尚玉客戶亦可以利用「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券，以及收益為本多元資產基金，提高潛在回報。客戶開立投資融資戶口並注入資產後，即可運作。

「滙財組合貸款」為滙豐尚玉客戶提供港元資金，而「單位信託基金投資融資」備有一系列港元及美元計價之單位信託基金供客戶選擇。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立，滙豐亦貼合客戶需要，新推的「滙財組合貸款」，配合「單位信託基金投資融資」及「保費融資」，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。

滙豐尚玉為該行一項尊屬和個人化的服務，尊為在香港滙豐維持平均每日總值餘額至少780萬港元的客戶提供服務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉