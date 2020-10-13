【SPAC】軟銀願景基金據報擬設空白支票收購公司

▲ 外電報道，日本軟銀集團旗下的軟銀願景基金，計劃成立一間「空白支票收購公司」。

路透引述消息人士報道，日本軟銀集團旗下的軟銀願景基金，計劃成立一間「空白支票收購公司」(a blank cheque acquisition company)，並將在兩周內規劃出方案。消息與願景基金主管米斯拉（Rajeev Misra）日前的說法相符。

消息人士稱，軟銀考慮吸引外部投資，亦可能會向新公司投入資金，規模還沒有確定。空白支票公司，又稱特殊目的的收購公司（簡稱SPAC）。這類公司沒有明確的經營收入和資產，且多是離岸注冊。

假如消息屬實，這將標誌軟銀也加入成立特殊目的收購公司(SPAC)的潮流。這類殼公司在首次公開招股(IPO)中融資，之後與一間私有公司合併。使用這類工具可繞開傳統的IPO讓大量公司成為上市公司。

SPAC在2020年風行，在首次公開手招股(IPO)比以往任何時候都更火熱的一年裡，迅速成為企業偏好的上市方式，這反映對新上市企業的需求已經超過擬上市企業數量。據Dealogic，今年到目前為止在美國上市的公司已經籌集了超過1,090億美元的資金，超過了有記錄以來的每一個完整年份。SPAC幾乎佔了其中的一半。

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編輯：吳敏芳