【股權融資】茶飲連鎖品牌蜜雪冰城完成新一輪融資　高瓴資本美團參股

據內媒報道，茶飲連鎖品牌蜜雪冰城即將完成新一輪融資，領投方為高瓴資本，及美團（03690）所屬龍珠資本，本輪融資後蜜雪冰城估值已達200億人民幣。

據指，蜜雪冰城本輪計劃融資10億至20億人民幣，本輪融資亦有可能為蜜雪冰城IPO之前最後一輪融資。

蜜雪冰城總部位於鄭州，成立至今已有10多年歷史，產品包括奶茶，果茶，冰淇淋等品類。蜜雪冰城主打下沉市場，產品價格多在10元以下，目標用戶為以大學生為代表的年輕消費群體，門店主要開設大學周邊，步行街，商場周邊等。

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據悉，蜜雪冰城品牌由三大公司共同服務，鄭州兩岸企業管理有限公司主導管理運營；河南大咖食品有限公司主導研發生產；鄭州寶島商貿有限公司提供倉儲物流服務。集團創始人張紅超，總裁張紅甫分別持有鄭州兩岸企業管理有限公司47.53％，47.53％股份。

據報道指，2019年蜜雪冰城收入為60億元左右，淨利潤約8億元。蜜雪冰城收入主要來自向加盟今年，蜜雪冰城今年宣布全國門店突破一萬間，成為國內門店數量最多的茶飲連鎖品牌。

隨著規模的不斷擴大，蜜雪持續在供應鏈，倉儲物流，門店管理方面進行擴展，進一步強化了優勢。雖然蜜雪的單杯定價基本在10元以下，但具有供應鏈上游優勢，和相對簡單的產品原料和配料，單杯成本可以穩定保持在2-5元之間。據蜜雪冰城官網顯示，其產品毛利率基本在50％左右。

奶茶界近來資本動作不斷，之前已傳出喜茶與奈雪的茶計劃於2021年年底前在香港上市。前兩者與蜜雪冰城的最大差異點在於蜜雪主攻下沉市場。

實際上，今年以來一二級食品飲料市場十分火熱。除蜜雪冰城外，元氣森林最新一輪估值亦已近20億美元，轉化包裝水及飲料龍頭企業農夫山泉同時9月登陸港交所，成為港股「凍資王」。

在蜜雪冰城這輪融資發生前，同樣根植下沉飲品市場，擁有超3000間門店規模的茶飲品牌古茗，在今年7月完成戰略融資，獲得紅杉資本中國基金及同樣美團所屬龍珠資本入股。

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