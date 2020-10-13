【內地熱話】網友入「上海名媛」圈盡揭偽上流生活 夾錢買二手Gucci絲襪輪流穿

近日一篇名為《我潛伏上海「名媛」群做了半個月的名媛觀察者》文章在內地熱爆，瀏覽量達14.3億次，而「上海名媛」更成為熱搜詞，內容更受到熱議。文章作者「李中二」憑10萬(人民幣、下同)積蓄証明及交了500元，順利加入上海一個名為「魔都名媛」的群組，原本以為由此認識一群上海名媛，結果發現原來群組內「名媛」全是裝出來，目的只為能夠走入上流社會釣得「金龜婿」。

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文章盡揭這群「名媛」的寒酸相。作者形容其運作是「高配版拼多多」，例如15名「名媛」各出200元夾錢租下頂級酒店，然後輪流出入房間拍照打卡。名牌手袋、名錶、名車全是合資租來再輪流拍照，甚至二手Gucci絲襪也要由3個人合資買入再輪流穿。在社交媒體上這批「名媛」個個光鮮亮麗，過着奢華生活，更留言「經濟獨立就是爽」，私下卻討論那裏吃到免費下午茶、去那個會畫展遇到高富帥男士等。不過有高級酒店就指, 酒店登記都要實名,不容許幾十人進出房間,否認有人拼租酒店房。

網友「李中二」貼出「上海名媛」群組如何合資、夾錢租酒店、租法拉利等的「偽上流」生活：

▲ 名媛群組湊錢「拼團」租五星酒店「打卡」的對話。（網上圖片）

▲ 名媛當然要有個愛馬士，「名媛」在群組討論拼租名牌袋。（網上圖片）

▲ 有「名媛」買入Gucci絲襪拍照後半價再出售，接手者再找多兩個人合資買，並分配穿着日子。（網上圖片）

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責任編輯：鄭靜珊