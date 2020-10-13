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南韓駐美大使：70年前選美國為同盟 不代表未來也是

環球政治 15:19 2020/10/13

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美國總統大選11月3日舉行，美國外交事務也成為焦點。美韓建立軍事同盟關係70周年，南韓駐美大使李秀赫周一（12日）表示，南韓在70年前選擇了美國，不代表未來70年也是選擇美國，言論引起爭議。

【美國大選懶人包】盤點特朗普承諾兌現 中美議題尚待努力 【下一頁】

李秀赫今年6月曾就中美角力發表言論，指南韓並非夾在中美之間被動選擇，而是擁有主動選擇權。南韓《中央日報》報道，李秀赫周一以視像形式出席南韓國會外交統一委員會國政監察會，有議員質疑他於6月發表的上述言論。

李秀赫於會上表示：「南韓在70年前選擇了美國，不代表未來仍要繼續選擇美國。」李秀赫指出，應在選擇符合南韓情感和國家利益下，才能擁有持久穩固的韓美同盟關係。

美韓下半年聯合軍演棄用「同盟」命名 避免刺激北韓 【下一頁】

李秀赫更強調，美韓的同盟關係涵蓋軍事、經濟、社會和文化等方面，但引用中韓大蒜貿易爭議和「薩德風波」為例子，認為中國在經濟方面對南韓有重大影響。他又稱在南韓重視與中國的經濟關係這件事方面，美國完全不介意。

《中央日報》引述南韓前外交部高官指，李秀赫作為一名外交官而非政治人物，發表上述言論不恰當，指他於6月的言論也引起美國國務院直接回應，認為美方非常重視。

責任編輯：鄭錦玲

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