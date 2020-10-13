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領展推獎學金助家庭三代首位大學生　首改用視像面試、兩貼士提醒考生

即市財經 15:10 2020/10/13

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領展推獎學金助家庭三代首位大學生　首改用視像面試、兩貼士提醒考生

領展 （00823） 第6屆推出領展大學生獎學金，獎勵家庭三代中首代入讀本地大學的學生，今年名額續為190位。因應疫情，領展今年評審日首次改以網上平台舉行，在周六評審日，領展特別上載兩項短片提醒參與的大學生。

領展2015年首次推出該免入息審查的獎學金，5至6月期間已接受合資格的學生申請，每名獎學金得獎者可獲兩萬港元。據悉，今屆共有399名經甄選的學生參與領展奬學金評審日，接受48位評審面試，據領展網站顯示，評審背景來自政府部門、商界、教育和非牟利機構等。

領展也上載短片，供參與的學生貼士準備面試，包括用三個重點簡潔地溝通、如何在視像會議，用鏡頭展示自己。

領展行政總裁王國龍稱，該獎學金計劃鼓勵家庭三代中第一代入讀大學學生發奮向上，不單重視學生成績，也重視年輕人對社會的承擔，鼓勵他們積極參與社會服務，為社會帶來正面影響，公司也會提供在領展的實習機會，令獎學金得主了解更多前線商業運作。

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編輯：麥德銘

大學 領展房產基金（00823） 實習 領展 王國龍

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