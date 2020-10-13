【新冠肺炎】研究指染疫後不保證免疫　二次感染病情更嚴重

新冠肺炎疫情持續，多國繼續錄得多宗新增確診個案。有最新研究顯示，若患者第二次染疫，病情會比第一次嚴重，更證實人類染病後，不保證未來能免疫。該研究刊登於醫學期刊《刺針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases），提到全球還有4宗二次感染病例，分別來自比利時、荷蘭、香港與厄瓜多爾。

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其中一名患者是美國內華達州一名25歲男子，他在48日內二度確診。其於3月25日開始感到不適，出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心和腹瀉，在4月18日檢測後確診。

他的病徵在4月27日完全消失，並在5月9日至26日期間，他接受了兩次新冠病毒檢測均為陰性。但他在5月28日再次出現病徵，包括發燒，頭痛，頭暈，咳嗽，噁心和腹瀉，在6月5日再次確診，並出現血含氧低及氣促等。

專家指，該男子屬二次感染，因為兩次染病的病毒株有差異，而新冠病毒在一個人體內的變異速度並不足以解釋是次情況。內華達大學教授本多里（Mark Pandori）表示，研究證明，曾染病的患者不一定保證未來能免疫，而且再感染的症狀會更嚴重。這項發現亦意味著不能通過自然感染獲得所謂的群體免疫。

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責任編輯：楊子瑩