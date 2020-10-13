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【BNO移民】Amazon特賣日開鑼 英國呼籲撐小店

環球經濟金融 15:01 2020/10/13

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新冠肺炎疫情持續困擾英國，8月份失業率升至4.5%，估計多達150萬人失業。雖然美國電商巨企Amazon本周在英國舉行Prime特賣日，但英國小店代表呼籲英國消費者「忍一忍手」，優先惠顧英國小店。

【英國疫情】政府3級制封鎖名單 利物浦列最高警示【下一頁】

【BNO移民】英國經濟陰霾重重 約翰遜9成半按揭受質疑【下一頁】

Amazon Prime Day特賣日於周二和周三舉行，部分貨品低至半價，每年吸引大量英國消費者大破慳囊。但今年遭逢新冠肺炎疫情，迫使多地封城，重挫英國經濟，英國一眾小店的經營岌岌可危，於是業界和關注團體都特別呼籲消費者三思。

長期批評Amazon的關注團體Ethical Consumer表示，應該停止這種網上消費，並思考重要公共服務的價值，又斥責Amazon想方設法避稅。

英國獨立零售商協會（Bira）則呼籲消費者，應該比之前更多考慮惠顧小型零售商，否則將令這些地方將會淪為荒廢之地。

Bira發言人表示，自從經歷封城後，接近4分1的獨立零售商無法重新營業，即使部分可以重開，也承受著重大壓力。他續指，雖然網購有著重大的吸引力，但始終比不上惠顧本地小店，因為他們在小店消費的錢將會進入當地經濟，而小店是社區一部分，它們目前比以往任何時刻都更需要大眾支持。

【BNO移民】疫情、脫歐夾擊 研究：英國未來十年GDP可收縮1.7萬億【下一頁】

【BNO移民】基礎技術人員短缺 約翰遜拒靠移民解決【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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