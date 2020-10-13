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【大行點睇】瑞信上調兩大汽車經銷商目標價　最少一隻都睇升兩成

股樓投資 15:01 2020/10/13

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瑞信發表報告指，中升(00881)兩個頂尖品牌平治及凌志在第三季錄良好增長，其中平治在中國的零售銷量由第二季的按上升21.6%，進一步加快到第三季的按年增長23.4%至近22.4萬輛。而凌志第三季在中國的零售銷量亦按年增長24.3%至6.3萬輛，對比第二季增長則為18.9%。

該行預期，中升第三季整體高檔品牌的銷量按年上升逾30%，考慮及中檔品牌的銷售相對疲弱，估計集團第三季整體銷量按年增長15%。另外，由於第三季需求較預期強勁，該行預期集團今年全年奢侈品牌的銷量可按年增長16%。該行予中升股份目標價至61元，評級維持「跑贏大市」，與現價約有22%升幅。

【港股追蹤】銷售增長未停步 續吼龍頭發展商  【見下頁

另外，瑞信亦指寶馬旗下品牌在中國的銷量在第三季創新高，按年增長33%至22.28萬輛。同時，品牌保時捷在中國的銷售在經過連續四季度的持續按年下跌後，8月份回復雙位數正增長。

作為中國最大的寶馬及保時捷經銷商，永達汽車(03669) 預期第三季的寶馬及保時捷品牌業務按年增長分別為30%及20%，因此該行估計公司期內整體高端品牌的銷量按年增長約25%，銷後服務收入則料按年增長20%，料公司第三季純利按年增長32%至4.5億元人民幣。考慮到第三季的表現強於預期，因此將公司2020至2022年的盈利預測上調0.2%至2.4%，予目標價13.5元，維持「跑贏大市」投資評級，與現價計有逾4成升幅。

 

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