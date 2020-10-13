【股市熱話】巴菲特VS李佛摩　網民質疑價值投資 寧願「有買貴冇買錯」

今年以來新經濟股屢創新高，相反傳統經濟股跌到人怕，近日又有網民在討論區發帖吐苦水，指跟隨巴菲特（Warren Buffett）價值投資，手上持有一批銀行股，結果股價勁跌，揚言現在開始要買強勢股，「有買貴冇買錯」。

該網民表示，最近讀了有「華爾街投機之王」稱號的李佛摩（Jesse Livermore）的書，提及投資要注意3件事：

1 要保本 2 要順勢 3 要客觀

網民謔稱自己以上3樣皆做不到，長期持有銀行股，結果跌到死。他更稱：「最衰巴菲特，叫人價值投資，銀行咁有價值都跌。反而冇價值的係咁升，如果順勢 買，我就唔洗咁慘，一於明天起沽清銀行股，買入升緊的股票。」

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他揚言，現在起要買強勢股，總之「有買貴冇買錯」，更鎖定三隻新經濟股：京東（09618）、海吉亞醫療（06078）及泰格醫藥（03347）。

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至於李佛摩（1877-1940）是華爾街傳奇投機者，一生大起大落，曾投資失利三度破產，其後均能東山再起。

1907年美股股災，他憑沽空單日大賺300萬美元，當時的銀行家J.P摩根更親自致電，請求他停止沽空。其後股市因李佛摩大手平倉而止跌，李佛摩從此聞名於世。此外，他又準確預測了1929年股災，提前部署沽空，大賺1億美元，而當時美國一年稅收僅42億美元。

其他網民回應：

你搞錯價值投資的concept，價值投資係創造到價值的管理層先好投資，四大國銀及滙豐HSBC班管理層明顯無呢個特質，個個只係打工心態!

樓主，首先你要理解市場永遠唔會錯呢句野先，唔果唔係你好難改，因為人性就係鐘意執平貨

總之買乜股, even估升跌都好, 唔好買晒一面

最好睇埋超級績效本書。買強勢股都要講入場時機，唔好亂咁衝，如果唔係就變左摸頂

價值投資，係講投資啲有價値，未來會持續快高長大嘅股票，例如曾經一時既中石油、未來嘅電動車。銀行股，連巴菲特叔叔都減持，比哂tips大家啦

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記者：李兆明