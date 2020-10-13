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【美國大選】大和：特朗普勝算稍高一籌 　誰勝選中美關係亦無彎轉

即市財經 15:13 2020/10/13

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券商大和預測，特朗普（Donald Trump）最終勝出連任的機會略高。

距離美國總統大選不足一個月，爭取連住的特朗普（Donald Trump）及美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）繼續拉票。券商大和預期，特朗普成功連任的機會稍高，而一旦成真可以預期華府未來對華會採取更強硬政策、中美經濟更有可能出現脫鉤，並明言「不論誰當選中美關均無彎轉」。

大和發報告指，相比4年前的總統大選，今次「中國因素（China factor）」發揮的作用更加關鍵，特別是不論特朗普抑或拜登勝出，即使二人在其他方面的理念不同，但可以肯定的是對華政策都不會軟化。

高盛唱反調，估計拜登勝算更高，更估計美元有機會大跌【下一頁】

大和：制裁措施已取代關稅 成為對華強硬的工具

大和指，倘特朗普可以連任對華的態度，將更加不易妥協及更加對抗，特別是特朗普政府過去2、3年展開貿易戰，未來4年或會逐步進一步切斷與中國的連繫，唯一不確定的是白宮最終會否完全與中國切離。

假若拜登勝出，大和估計或者有機會與北京重啟在貿易及關稅方面的磋商，但充斥的不確定性相當高。而即使最終美國對華的關稅可以減低甚至移除，但目前財政制裁及其他財政措施經已替代關稅，成為中美脫鉤的「新工具」，形容不論最終勝選的是誰，中美關係均朝著「無彎轉（a path of no return）」發展。

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編輯：趙穎妍

貿易戰 經濟 特朗普 貿易 中美關係 拜登 美元 香港 制裁 中國

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