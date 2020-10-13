【美聯航空】由10月21日起恢復中美直航 不再經停首爾

美國聯合航空宣布，將於10月21日起恢復中美直航班機，往返於上海浦東至三藩市國際機場，但不再經停韓國首爾，由波音777-300ER客機執飛，每星期運營四班。

澳洲航空公司推「原點降落」航班 機票10分鐘內售罄：【下一頁】

由即日起，旅客可登陸美國聯合航空官網或APP預訂機票，而航班於每週三、五、六及日從三藩市抵達上海，或於每週一、二、五及日從上海飛往三藩市。

南韓13歲少女成功偷走證件 通過安檢乘搭飛機：【下一頁】

美國聯合航空是運營中美航空最多的美籍航空公司，但因應新冠肺炎疫情，曾停飛中美航班。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐