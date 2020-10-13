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【美聯航空】由10月21日起恢復中美直航 不再經停首爾

環球政經 16:02 2020/10/13

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美國聯合航空宣布，將於10月21日起恢復中美直航班機，往返於上海浦東至三藩市國際機場，但不再經停韓國首爾，由波音777-300ER客機執飛，每星期運營四班。

澳洲航空公司推「原點降落」航班 機票10分鐘內售罄：【下一頁

由即日起，旅客可登陸美國聯合航空官網或APP預訂機票，而航班於每週三、五、六及日從三藩市抵達上海，或於每週一、二、五及日從上海飛往三藩市。

南韓13歲少女成功偷走證件　通過安檢乘搭飛機：【下一頁

美國聯合航空是運營中美航空最多的美籍航空公司，但因應新冠肺炎疫情，曾停飛中美航班。

 

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責任編輯：潘曉豐

航空 上海 三藩市 疫情

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