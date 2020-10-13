【新股IPO】先聲藥業2096今日起招股 入場費約13838元

內地生物化學製藥集團先聲藥業（新上市編號：02096）今日（13日）起至周五（16日）招股，計劃發售2.61億股新股，其中10%為公開發售，招股價介乎12.1至13.7元，以每手1,000股計算，入場費約13,838元；10月23日掛牌；摩根士丹利及中金為聯席保薦人。

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先聲藥業上市引入了七名基石投資者，包括Hillhouse Capital、紅土及高新等，合共認購1.9億美元股份。此外，是次集資所得其中60%將用於持續研發在戰略重點治療領域中選定的在研產品；10%將用於加強集團銷售及營銷能力；10%將用於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司；10%將用於償還若干未償還銀行貸款；餘下10%為營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正