【主機大戰】聖誕最暢銷主機非PS5、Xbox Series X　而是對手Switch

▲ 據市場追蹤公司NPD集團的分析師Mat Piscatella預計，美國11月、12月遊戲市場最暢銷的主機不會是PS5或Xbox Series X，而是Switch主機。

雖然次世代主機PS5、Xbox Series X/S日前開放預購已隨即秒殺，並即將於今年聖誕期間正式發售，但是據市場追蹤公司NPD集團的分析師Mat Piscatella指出，美國11月、12月遊戲市場的消費額預計達到134億美元（約1,036億港元），惟最暢銷的主機就不會是PS5或Xbox Series X，而是Switch主機。

該分析師最新對美國11月、12月份的美國遊戲市場做了一個分析預測並發布博文，其中雖然提到PS5 、Xbox Series X主機將會熱銷，並會是2020年聖誕的熱門禮物，其一機難求的情況將持續到2021年。不過他又解釋，因次世代主機的遊戲陣容還未豐富，所以預計2020年聖誕最暢銷主機最終會是另一具有吸引力的競爭對手Switch。

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他又指，美國11月、12月遊戲市場的消費額就較去年增長24%，有望創造新記錄。而PS5 、Xbox Series X/S主機將會在11月正式發布，新遊戲硬件的推出將促進遊戲市場的繁榮，而遊戲市場全年的消費額也將達到500億美元（約3,875億港元）。

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責任編輯：張寶燕