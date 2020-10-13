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【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」

環球政經 14:32 2020/10/13

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每人對於心中的理想居所都有所不同，因此選區也會有各自不同的標準。有人喜歡居於港島，有人喜歡居於九龍，其實這也沒有實質的客觀標準,不過偏偏有人喜歡將自己的標準硬套在別人身上。最近有網民表示有同事十分歧視住新界區的人，指自己永遠不能理解有人會居住於新界區。

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該網民指有一次同事聚會，在座的眾人，有人住瓏門、將軍澳南Capri、日出如至藍天、LP6、 元朗Grand Yoho等，但有位居於黃大仙居屋的同事就發表偉論，指自己永遠不會住新界，因為交通十分不方便，反觀他認為黃大仙區的交通相當方便，比新界優勝得多。

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一眾網民認為根本不用理會，這有可能是出於該名同事沒有能力買私樓，妒忌的心態。也有人指這十分取決於上班地點與活動範圍。

酒類，尤其是紅白酒的價值在超市貨品當中也選高，榜上有名似乎也相當合理。不過有網民指，酒瓶容易打碎，加上有相當重量，拿得不多，因此只排第3位。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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