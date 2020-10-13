  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】銷售增長未停步 續吼龍頭發展商

股樓投資 14:31 2020/10/13

分享：

內地「金九銀十」消費旺季已接近尾聲，多間大型內房近日陸續公布9月份銷售成績，普遍都出現按年顯著增。昨晚收市後則有龍湖集團（00960）、華潤置地（01109）及雅居樂（03383）三隻龍頭股份公布9月份數據，均錄得不俗成績，反映樓市或已從疫情中的谷底翻身。

龍湖集團現時為內房股中市值較大的一隻，公司最新公布，9月實現合同銷售金額300.4億元（人民幣，下同），按年增長11.3%；期內合同銷售面積達176.5萬平方米。總結今年首9個月，集團累計實現合同銷售金額1,863.4億元，按年上升6.7%，公司年初訂下2,600億元的銷售目標，現時已經完成超過70%，達標有望。難怪股份為現時大型內房股中，今年預測市盈率（PE）唯一高於10倍的股份。

【港股追蹤】行業上月銷售強勁 大行睇好三隻內房股，詳情請按見下頁

其他股份方面，華潤置地9月份實現總合同銷售金額達290.1億元，按年大增32%，期內銷售建築面積約116.6萬平方米，則按年下跌9.5%；值得一提的是，集團同時公布，在太原、大連及瀋陽收購了4幅地皮，涉及總樓面面積約127.1萬平方米，應付土地出讓金83.2億元，在三條紅綫的規範下仍能有實力投地，顯示公司財政穩建。

較為人熟悉的雅居樂，則是三隻股份中銷售成績增長較少的一隻，9月份單月預售金額121.1 億元，按年微升2.5%，對應建築面積為100.1萬平方米，按年升9.4%，每平方米平均價為12,091元；截至9月底，集團今年首9個月累積預售金額合計為897.7億元，按年上升2.5%，以全年銷售目標1,200億元計，現階段已完成約3分之2，成績不差。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】早前遭大行削目標價 網易終見底回升
2020/10/09
【港股追蹤】早前遭大行削目標價 網易終見底回升
【港股追蹤】中車時代獲摩笛吹奏　股價卻獲利回吐　
2020/10/09
【港股追蹤】中車時代獲摩笛吹奏　股價卻獲利回吐　
【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好
2020/10/12
【港股追蹤】下半年至今升超過1倍 長城續獲大行睇好
【港股追蹤】大行睇好可續創新高 美團股價有料到
2020/10/12
【港股追蹤】大行睇好可續創新高 美團股價有料到
【港股追蹤】雲業務股份再展升浪 金蝶創上市新高
2020/10/12
【港股追蹤】雲業務股份再展升浪 金蝶創上市新高
香港股票 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960）

上一篇文章

【樓市熱話】同事對新界區私樓極有偏見 ：「一世都唔會住新界樓」

下一篇文章

【諾貝爾奬】得獎者不知獲獎？　鄰居半夜敲門通知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【樓市熱話】兩夫妻月入8萬元　買柏傲莊三房單位是否明智？
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【百佳抽獎】今日下午1時開始接受登記 有三點注意 附登記詳情及登記連結
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone