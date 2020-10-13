【港股追蹤】銷售增長未停步 續吼龍頭發展商

內地「金九銀十」消費旺季已接近尾聲，多間大型內房近日陸續公布9月份銷售成績，普遍都出現按年顯著增。昨晚收市後則有龍湖集團（00960）、華潤置地（01109）及雅居樂（03383）三隻龍頭股份公布9月份數據，均錄得不俗成績，反映樓市或已從疫情中的谷底翻身。

龍湖集團現時為內房股中市值較大的一隻，公司最新公布，9月實現合同銷售金額300.4億元（人民幣，下同），按年增長11.3%；期內合同銷售面積達176.5萬平方米。總結今年首9個月，集團累計實現合同銷售金額1,863.4億元，按年上升6.7%，公司年初訂下2,600億元的銷售目標，現時已經完成超過70%，達標有望。難怪股份為現時大型內房股中，今年預測市盈率（PE）唯一高於10倍的股份。

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其他股份方面，華潤置地9月份實現總合同銷售金額達290.1億元，按年大增32%，期內銷售建築面積約116.6萬平方米，則按年下跌9.5%；值得一提的是，集團同時公布，在太原、大連及瀋陽收購了4幅地皮，涉及總樓面面積約127.1萬平方米，應付土地出讓金83.2億元，在三條紅綫的規範下仍能有實力投地，顯示公司財政穩建。

較為人熟悉的雅居樂，則是三隻股份中銷售成績增長較少的一隻，9月份單月預售金額121.1 億元，按年微升2.5%，對應建築面積為100.1萬平方米，按年升9.4%，每平方米平均價為12,091元；截至9月底，集團今年首9個月累積預售金額合計為897.7億元，按年上升2.5%，以全年銷售目標1,200億元計，現階段已完成約3分之2，成績不差。

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記者：葉志偉