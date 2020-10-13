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迪士尼重組娛樂業務　將加強發展串流平台

環球政經 15:21 2020/10/13

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隨串流媒體成為迪士尼媒體業務最重要的部分，公司也正重組媒體和娛樂部門。

據CNBC報道，迪士尼於周一（12日）表示，為進一步加快「直接面對消費者」營銷戰略，緊貼消費者喜好，公司將把其媒體業務集中，主要負責內容發布、廣告銷售和串流影片平台Disney+等業務發展。

由於新冠肺炎疫情期間，令更多消費者傾向於選擇串流媒體平台，在8月時迪士流企下的串流影片平台訂閱人數超過1億，當中有一半來自Disney+。迪士尼行政總裁Bob Chapek指，新冠肺炎疫情只是加快整個原本預定的推進過程。

而迪士尼亦任命資深主管Kareem Daniel率領媒體與娛樂（Media and Entertainment）集團，將管理串流平台營運和有關內容創作，包括電影製作、電視節目與體育節目。

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責任編輯：黎淑雯

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