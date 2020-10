【美國大選】佐治亞州提前投票首日 排隊長達11小時

▲ 美國總統大選11月3日舉行,佐治亞州展開提前投票首日已大排長龍。

美國總統大選11月3日舉行,佐治亞州周一(12日)展開提前投票(early voting),首日已有大量選民前往投票。佐治亞州最少有兩個縣的選民登記系統出現問題,亞特蘭大有選民更表示要排隊11小時才能投票。

美國大選提前投票已逾1000萬張 較2016年大增 【下一頁】

特朗普恢復競選活動 稱要親吻所有支持者 【下一頁】

佐治亞州首日提前投票,首府亞特蘭大等多個地區的票站已大排長龍。當地媒體報道,部分選民於黎明時分就在票站外排隊,有人更使用電話閃光燈功能,協助其他選民填寫表格。

其中設於州立農業體育館(State Farm Arena)的票站,電子選民登記系統發生故障,大量選民滯留於票站等候投票。有選民表示自己已輪候超過1小時,但她認為如有必要,她願意花一整天投票(would have voted all day if I had to.)。

亞特蘭大民眾更於社交媒體Twitter發文,表示大約等了11小時才輪到自己投票,形容提前投票是一個漫長旅程(long journey),又呼籲所有人都要投票。

過往是共和黨票倉的科布縣(Cobb County),最近有不少選民改為支持民主黨。該縣周一也有大量選民投票,縣內其中一個票站的輪候時間長達6小時。至於佐治亞州北部的弗洛伊德縣,有大量特朗普(Donald Trump)支持者,於周一也有多人輪候投票。

美國大選第二輪辯論取消 特朗普或舉行答問大會 【下一頁】

佐治亞州一直被視為紅州,但《紐約時報》近期的民調顯示,特朗普與拜登(Joe Biden)在該州的支持度差距收窄,特朗普僅高拜登1.1個百分點。

美國政體研究項目(U.S. Elections Project)公布數據,指提前投票至今已經超過1000萬張,提前投票數字較2016年大選大增。

責任編輯:鄭錦玲