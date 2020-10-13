【8號風球】打風想叫外賣？　3大外送平台暫停送餐

▲ 多間外送平台均宣布，今日（13日）於8號風球期間暫停送餐服務。（Deliveroo及foodpanda網站圖片）

天文台現正懸掛8號風球，不少港人為免外出危險，少不免想有外賣直送家中。不過要留意，多間外送平台均宣布，今日（13日）於8號風球期間暫停送餐服務。

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戶戶送Deliveroo於facebook專頁公布，8號颱風信號生效時戶戶送服務之安排，為確保送餐專員的安全，戶戶送於今早8時起暫時停止訂餐服務，並繼續於專頁發放有關服務安排的最新消息，又對各位用戶造成不便，表達深感抱歉。

foodpanda官網則顯示，由於8號烈風或暴風信號現已生效，為保障送遞員安全，暫時停止送遞服務，直至颱風信號降至3號強風信號。不便之處，敬請原諒。

Uber Eats官網及手機應用程式上均顯示，因天雨關係，暫時停止服務，並對用戶表示抱歉。

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責任編輯：朱悅瀅