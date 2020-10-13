  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (二) 15:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【8號風球】打風想叫外賣？　3大外送平台暫停送餐

商業 14:35 2020/10/13

分享：

多間外送平台均宣布，今日（13日）於8號風球期間暫停送餐服務。（Deliveroo及foodpanda網站圖片）

天文台現正懸掛8號風球，不少港人為免外出危險，少不免想有外賣直送家中。不過要留意，多間外送平台均宣布，今日（13日）於8號風球期間暫停送餐服務。

【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康HKTVmall也有份

【颱風優惠】HKTVmall停止送貨　加推10元及15元購物專區今日限定

戶戶送Deliveroo於facebook專頁公布，8號颱風信號生效時戶戶送服務之安排，為確保送餐專員的安全，戶戶送於今早8時起暫時停止訂餐服務，並繼續於專頁發放有關服務安排的最新消息，又對各位用戶造成不便，表達深感抱歉。

foodpanda官網則顯示，由於8號烈風或暴風信號現已生效，為保障送遞員安全，暫時停止送遞服務，直至颱風信號降至3號強風信號。不便之處，敬請原諒。

Uber Eats官網及手機應用程式上均顯示，因天雨關係，暫時停止服務，並對用戶表示抱歉。

想知8號風球仲有乜食？請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）
今日
【颱風優惠】8號風球有乜食？　一文看清餐廳外賣自取優惠（不停更新）
【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康HKTVmall也有份
今日
【颱風優惠】8號風球在家網購　一文看清零售店網店颱風優惠　百佳惠康HKTVmall也有份
【颱風優惠】HKTVmall停止送貨　加推10元及15元購物專區今日限定
今日
【颱風優惠】HKTVmall停止送貨　加推10元及15元購物專區今日限定
【慳錢有方】 「三中商」夥一本網上書店　圖書、文具優惠低至5折
2020/10/09
【慳錢有方】 「三中商」夥一本網上書店　圖書、文具優惠低至5折
網上購物 颱風 Deliveroo foodpanda Uber Eats 外賣 天文台

上一篇文章

【風暴消息】一田百貨門市暫停營業　想網購eShop卻正在更新？

下一篇文章

【颱風優惠】HKTVmall停止送貨　加推10元及15元購物專區今日限定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）
【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）
【港版健康碼】廠商會楊立門：健康碼在港推行難度高　需中央高度集權
【港版健康碼】廠商會楊立門：健康碼在港推行難度高　需中央高度集權
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉
【百佳抽獎】百佳抽獎現已接受登記　學者：有助吸更多生意
【百佳抽獎】百佳抽獎現已接受登記　學者：有助吸更多生意
【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠
【消費優惠】SOGO 35周年大減價　先推美妝及超市產品預購優惠