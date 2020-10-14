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【美股分析】拜登當選機會大增 提早部署5隻受惠股

股樓投資 18:41 2020/10/14

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美國總統大選如箭在弦，經過首輪總統辯論和副總統辯論後，拜登（Joe Biden）民望明顯跑贏特朗普（Donald Trump），這對股市是好是壞？投資者在捕捉新經濟機遇同時，又應如何因應大選結果進行部署？

新債王岡拉克睇淡美股？【下一頁

據美國民調整合網站「Real Clear Politics（RCP）」統計，拜登的支持度已拋離特朗普8.5個百分點，反映拜登當選機會大於特朗普。由過往歷史所見，立場偏左的民主黨上任總統，往往會帶來短時間的股市波動，惟各大行對拜登當選似乎不太抗拒。貝萊德投資研究上周發表報告指，如拜登勝選並帶領民主黨重掌參議院，拜登所提出的2萬億「綠色新政」將提供可再生能源稅務減免及零碳工業政策，利好可再生能源發展。

貝萊德又指，由於近年交通運輸業已朝潔淨能源方向發展，未來油價漲勢或不能維持。現階段低油價正影響頁岩油商的經營環境，令石油業陷入難關。撇除政治因素，再生能源的使用率也漸見提升。自2000年初以來，美國電網電力中，煤炭使用比率逐年下降，使用再生能源發電的比率則從2010年的10%上升到2019年的17%。

近日民調顯示，支持拜登的選民數目上升，但股市的走勢卻未被因此動搖，背後並非反映市場支持拜登的政策，只是寧願承受可預期的陣痛，也不想再忍受特朗普毫無章法的行動。倘若拜登他朝當選，並推出這些不利商界的政策，股市波動仍是未知之數。

投資者當然要審時度勢，順勢選出最大的受惠股方為上策，不妨留意以下5隻股份: 

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撰文 : 林展鋒

新經濟 政治 經濟 美股 特朗普 拜登 民主黨 美國 受惠股 總統大選

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