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【電動車】Volvo電動機械商業化始動　環保意識抬頭　

科技 14:10 2020/10/13

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工業機械電動化必須克服3大方面難題：客戶端；廠商；政府及社會，方能令新能源工業機械步入商業化。

近月電動車品牌Tesla仍不時傳出新車款及投資計劃，股價持續上漲，反映市場對電動相關產品的憧憬。Volvo建築設備中國銷售大區副總裁陳霖坦言，目前消費類型的電動車輛發展蓬勃，但工業用新能源機械則仍在起步階段。

Volvo建築設備（Volvo Construction Equipment）早在2018年，於瑞典測試Electric Site研究計劃，嘗試運用Volvo的各種電動甚至自動化機械，在採礦場景中工作，希望模擬建造一個少碳排放，但能源效益更佳的未來工業環境。陳霖表示，測試得出的結果頗讓人滿意。

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該計劃反映，使用電動及自動化機械，碳排放可以減少90%，亦能節省70%能源成本，整體營運成本亦能減少40%。

據了解，測試使用的電動化機械仍是產品原型，現時仍然未量產。陳霖表示，在引入電動機械時，會先從小型機械入手。「以往工業用機械大多用柴油發動機，特別是大型工業機械，多年來技術發展較完善，安全係數亦較高。」他解釋，預料小型電動化工業機械在人煙稠密的城市，最能發揮效用。小型工業機械可在狹窄的城市中行走，減少碳排放亦對城市中的人們影響最直接，效果亦最顯著。

Volvo建築設備預計，將先從研發小型的電動化機械設備入手，逐步將之商業化。（受訪者提供圖片）

市場需要時間接受新技術

雖然環球趨勢都以環保新能源為大方向發展，唯工業業界對新能源技術方面仍有保留，要引入電動化機械仍面對不少困難。陳霖歸納出3大項目，必須克服3大方面難題：客戶端；廠商；政府及社會，方能令新能源工業機械步入商業化。

客戶的觀念及態度是新技術進入市場遇到的第一面牆。陳霖指出，由於以往工業用柴油機械發展較成熟，客戶或對新能源技術機械安全有保留，同時亦有各種成本方面的考慮，例如充電設備。「就好像當初電動汽車進入市場一樣，到後來，電動汽車的性能與柴油汽車看齊甚至更佳。」他補充，當技術逐步成熟，客戶就會慢慢接受，但當中的確需要時間。

Volvo建築設備中國銷售大區副總裁陳霖表示，目前消費類型的電動車輛發展蓬勃，但工業用新能源機械則仍在起步階段（受訪者提供圖片）

其次是廠商，各地的建築或工程商，大多向投資回報方面考慮，會盡量避免投入資源引入新能源技術，同時亦忽略對社會長期發展的遠見。「這個方面，的確就要靠廠商自覺改變，必須從價值觀上改變才行，而這方面，歐美等地對電動化設備的觀念就較開放，需求亦愈來愈高。」

最後是政府與社會，現時各地政府都紛紛向環保、減碳方向進發。陳霖預計，政府對環保要求會逐步提高，會大力推動電動車輛、電動設備推出市場。

中國內地的高規格展會就有不少新能源的設備展出，預料政府的相應政策亦很快會出台。

新能源設備歐洲市場需求大

今年受新冠肺炎疫情影響，各行業環境都遜色，Volvo建築設備中國銷售大區副總裁陳霖表示，對工程機械需求最大的是中國，其次是北美及歐盟，其他如南美、巴西、韓國等市場亦在迅速增長。「今年工程機械市場不是特別好，但新能源機械方面，社會總要推動，而歐洲在新能源設備方面需求就較大，因為他們在環保方面比較領先，其次是北美，但亦有政治因素考量，因為他們退出了巴黎協定。」他補充，中國方面，因為環保是國策，新能源設備方面的發展與普及度將更佳。

近年電動化與數碼化技術互相融合，再加上5G網絡技術，應用更闊。陳霖表示，當工程機械以互聯網方式連接，將能進一步掌握車輛定位、效率、燃油消耗等數據，對用戶而言用途更大，亦更易於管理。「期望配合5G，工業礦山等危險場景，可讓電動機械如發掘機自動駕駛，保障工人安全。」

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記者：李彥煒

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