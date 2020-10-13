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【港股追蹤】收購職業教育業務 希望教育值得留意

股樓投資 13:57 2020/10/13

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內地多個部門上月底發文，要求未來幾年教育規模結構需更加優化，機制不斷改善，建成影響力龐大的高水平研究生體系。教育股今年年中炒過一浪後，近期股價轉趨平靜，不過行業龍頭股份之一的希望教育（01765）昨晚公布新收購，或能令沉寂一時的板塊添生氣。

集團公布，透過轉讓及認購新股，收購珠海世紀鼎利科技合共29.76%權益，該公司主要從事職業教育業務，及提供移動通信服務以及物聯網服務；總現金代價約12.94億元人民幣，將以內部資源撥付。

【港股追蹤】雲業務股份再展升浪 金蝶創上市新高，詳情請按見下頁

公司認為，收購事項將豐富集團的業務類型，為新業務發展奠定基礎；尋求更多的產業協同，拓寬本集團的發展渠道；增強市場競爭力；特別是在職業教育領域的產業延伸方面尋求更大突破。 

事實上，國家教育部、國家發改委、國家財政部早前聯合印發《關於加快新時代研究生教育改革發展的意見》，要求到2025年，基本建成規模結構更加優化、體制機制更加完善、培養質量顯著提升、服務需求貢獻卓著、國際影響力不斷擴大的高水平研究生教育體系。到2035年，更要初步建成具有中國特色的研究生教育強國。

該意見提到，要實施「國家產教融合研究生聯合培養基地」建設計劃，重點依托產教融合型企業和產教融合型城市，大力開展研究生聯合培養基地建設，著力提升實踐創新能力。

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記者：葉志偉

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