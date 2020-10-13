【新股IPO】天際汽車完成50億人幣融資　計劃2021年籌備IPO

▲ 資方主要看好天際汽車在智能駕駛、智能物聯網等自主研發實力。

據媒體報道，內地新能源車廠天際汽車近期完成超過50億人民幣的新一輪融資，資方主要為大型國有銀行和地方政府產業引導基金。據相關消息人士表示，資方主要看好天際汽車在智能駕駛、智能物聯網等自主研發實力。

天際汽車最新向媒體透露，目前正籌備IPO預備工作，計劃2021年上市。天際汽車CEO張海亮表示﹕「現在的資金，支撐到上市沒問題。」報道未有指明天際汽車的目標上市地。

天際汽車於2015年成立，主要研發新能源汽車。2019年4月，天際汽車完成來自上海電氣領投的超過20億元A輪融資。

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編輯：賴奕羚